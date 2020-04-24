Министр прокомментировал прекращение приема в рязанских поликлиниках

С понедельника, 27 апреля, в поликлиниках Рязани и области будет приостановлен плановый приём пациентов. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов.
Новый режим работы прокомментировал телеканалу ТКР министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Он отметил, что делается это для сохранения здоровья людей.
Поликлиники будут работать, но врачи большую часть помощи будут оказывать на дому. При этом двери поликлиник закрыты не будут, в случае крайней необходимости пациента всё-таки примут.
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