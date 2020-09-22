МХК «Рязань-ВДВ» стартовал в новом сезоне Молодёжной хоккейной лиги

В понедельник, 21 сентября, МХК «Рязань-ВДВ» провёл первый матч в новом сезоне Первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги. Во Дворце спорта «Олимпийский» наша команда принимала МХК «Динамо-576» из Санкт-Петербурга.

Участниками торжественного открытия сезона стали зампред правительства Рязанской области Роман Петряев, министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов и Президент региональной федерации хоккея Олег Смирнов.

По словам Олега Смирнова, этот год для команды, недавно переименованной в «Рязань-ВДВ», является знаковым. Новое название накладывает на хоккеистов ещё большую ответственность.

– Надеюсь, что впереди у команды будут только интересные встречи, с максимальным количеством побед, – добавил Смирнов.

В первой игре рязанцы на равных боролись с серьёзным соперником из северной столицы, но, к сожалению, им немного не хватило везения. В итоге победа гостей со счётом 3:2.

Следующий матч МХК «Рязань-ВДВ» пройдет 30 сентября в ДС «Олимпийский». Хоккеисты сыграют против пензенского «Дизелиста». Начало – в 19:00.