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Новости РязаниОбщество

Мэрия Рязани обновила статистику по заболеваемости коронавирусом

7info

Мэрия Рязани обновила статистику заболеваемости коронавирусом по районам города. Свежие данные размещены на официальном сайте городской администрации.

На 15 часов понедельника, 7 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 402 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 3 тыс 834 заражённых.

Больше всего заболевших остаётся в Московском районе Рязани – 1248 человек. В Октябрьском районе города заразились 1082 человека, в Железнодорожном – 924.

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Меньше всего заболевших с начала пандемии зарегистрировано в Советском районе Рязани – 580 человек. 

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