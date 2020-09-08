Мэрия Рязани обновила статистику по заболеваемости коронавирусом

Мэрия Рязани обновила статистику заболеваемости коронавирусом по районам города. Свежие данные размещены на официальном сайте городской администрации.

На 15 часов понедельника, 7 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 402 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 3 тыс 834 заражённых.

Больше всего заболевших остаётся в Московском районе Рязани – 1248 человек. В Октябрьском районе города заразились 1082 человека, в Железнодорожном – 924.

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Меньше всего заболевших с начала пандемии зарегистрировано в Советском районе Рязани – 580 человек.