Мэрия рассказала о числе заражённых в районах Рязани

Пресс-служба администрации Рязани обновила информацию о числе заражённых COVID-19.
Напомним, по состоянию на 12 часов 15 мая в Рязанской области зарегистрированы 2214 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. По данным мэрии, 1167 заболевших живут в Рязани.
Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. Здесь болеют 438 человек. На втором месте по числу инфицированных – Октябрьский район города. Здесь зарегистрировано 293 случая COVID-19. Далее следуют Железнодорожный (252) и Советский (184) районы.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram