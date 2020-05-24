Мэрия прокомментировала снос старого деревянного дома в центре Рязани

Пресс-служба администрации Рязани дала комментарий по поводу сноса деревянного дома в центре города.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в Рязани начали сносить дом №62 на улице Свободы. Здание имело «выразительные наличники окон в стиле модерн».
В пресс-службе мэрии отметили, что это здание не памятник культуры, находится оно в частной собственности. Решение снести дом принял его владелец. Все необходимые в таком случае процедуры были соблюдены.
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