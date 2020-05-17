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Мэрия обновила статистику по заражённым коронавирусом районам Рязани

7info
Изображение Skica911 с сайта Pixabay
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Пресс-служба администрации Рязани сообщила обновлённые данные о числе заражённых коронавирусом жителей города. 

По состоянию на 13 часов воскресенья, 17 мая, в Рязани зарегистрировано 1279 случаев COVID-19. В Рязанской области болеют 2394 человека.

По информации мэрии, самым «заражённым» остаётся Московский район города. Там зарегистрировано 468 заболевших. В Октябрьском районе заражены 328 человек, в Железнодорожном – 275. Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани – 208 случаев. 

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