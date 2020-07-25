В рязанские сёла приедут работать 26 медработников. Из них 16 специалистов – врачи, остальные займут должности фельдшеров.

Сельским медикам выплатят «подъёмные». Врачи получат 1,5 млн рублей, фельдшеры – по 750 тысяч. В 2019 году на село пришли работать 16 медработников. Им выплатили по 1 млн и 500 тысяч соответственно.

Поддержка сельской медицины осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, в РязГМУ имени И. П. Павлова действует «целевое» направление. По программе подготовку проходят 400 студентов и 60 ординаторов.