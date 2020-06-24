В Рязани умер пациент с подтверждённым коронавирусом

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В одной из рязанских больниц умер мужчина с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщила региональная опергруппа.

Рязанец, заражённый COVID-19, пролежал в медучреждении больше месяца. Помимо коронавиурса, у него была диагностирована двусторонняя пневмония. Его состояние осложняли сопутствующие хронические заболевания. Рязанца несколько раз подключали к аппарату ИВЛ.

Несмотря на усилия врачей, пациент с коронавирусом скончался. Точную причину смерти установит экспертиза.