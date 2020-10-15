В кораблинском селе построили новое здание для ФАПа

В селе Кипчаково Кораблинского района для местного ФАПа построили новое здание. ФАП обслуживает жителей девяти населённых пунктов. В общей сложности его услугами пользуются более тысячи человек.

Ранее ФАП размещался в помещении, которое не советовало требованиям СанПиН. Строительство нового здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Кипчаково осуществлялось в рамках Национального проекта «Зравоохранение».

Новое здание ФАПа представляет собой блочно-модульное здание общей площадью 80 кв. м. Набор помещений ФАПа и его площадь соответствуют необходимым нормам. Здание доступно для всех категорий граждан.

Отметим, что ФАП оснащён медицинской мебелью и всем необходимым оборудованием. Там создан кабинет для приема посетителей, процедурный и акушерский кабинеты, комната для хранения лекарств, стерилизационная. Имеются электрокардиограф, портативный аппарат искусственной вентиляции лёгких, анализатор уровня сахара крови портативный с тест-полосками. Подведено водоснабжение, канализация, автономное газовое отопление, имеется санузел.