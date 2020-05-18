Прилуцкий прокомментировал ситуацию с выплатами медикам в Рязани в прямом эфире

Министр здравоохранения Рязанской области выступил в эфире программы «60 секунд». Андрей Прилуцкий высказался по поводу ситуации с дополнительными выплатами медикам в связи с работой в сложных условиях из-за коронавиурса. Напомним, медики пожаловались на то, что обещанные президентом средства так и не дошли до них.
В эфире программы показали ролик, на котором врачи рязанской скорой помощи возмущаются отсутствием выплат. Наболевший вопрос ведущие адресовали главе регионального Минздрава
Прилуцкий в прямом эфире пообещал, что с каждым случаем невыплаты положенных медикам средств он будет разбираться отдельно.