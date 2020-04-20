В рязанской БСМП организовали специальный штаб врачей

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В Больнице скорой медицинской помощи организован оперативный штаб докторов, работающих с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19 или пневмония. Информация об этом появилась на сайте регионального минздрава.

Сообщается, что в штабе работают терапевты и ординаторы клиники. Лечащие врачи по внутреннему телефону общаются с бригадой, которая дежурит в «красной зоне», – согласовывают и корректируют назначения, а также организуют порядок сложных исследований, чтобы избежать очередей и скоплений больных в кабинетах. За здоровьем пациентов следят инфекционисты-пульмонологи.

По словам руководителя штаба, заведующей кабинетом по клинико-экспертной работе Елены Меркуловой, доктора в «красной зоне» и пациенты круглосуточно находятся на связи с врачами из оперативного штаба.

– У штаба есть связь с пациентами: у каждого из них — телефон, по которому можно связаться с врачами. Все пожелания мы стараемся учитывать. Больные также могут общаться с родственниками. Все назначения проводятся в соответствии со стандартами. Если у пациентов есть сопутствующие заболевания, они также лечатся, – подчеркнула руководитель.

В «красной зоне» регулярно работают бригады из врачей, медсестер и санитаров в защитной экипировке. После смены они приходят в импровизированную ординаторскую штаба. Здесь сотрудники больницы помогают своим коллегам с документацией, заполняют истории болезни. Там же, в штабе, предусмотрена зона отдыха, где медицинские работники могут пообедать, принять душ и восстановить силы. Обеды, поставляемые рязанскими бизнесменами, сегодня поддерживают здоровье и силы медработников БСМП.

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