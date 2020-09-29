Санавиация доставила в Рязань мужчину с нарушениями работы сердца

62-летнего сасовца доставил в Рязанский кардиологический диспансер вертолёт санавиации. Об этом со ссылкой на Сасовский ММЦ сообщает издательство «Пресса».

Мужчине потребовалась срочная операция по установке кардиостимулятора. Внезапные нарушения сердечного ритма представляли угрозу его жизни. По пути в Рязань состояние пациента ухудшилось. Однако врачам удалось его стабилизировать.

За последние несколько дней это не первый рейс санавиации из Сасова в Рязань. 27 сентября вертолёт доставил в ОКБ пожилого сасовца с гематомой головного мозга.