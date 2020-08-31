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Рязанцев предупредили о подъёме заболеваемости конъюнктивитом

7info7

Врачи предупредили рязанцев о подъёме заболеваемости вирусным конъюнктивитом. Её пик ежегодно приходится на август, уточняет пресс-служба регионального Минздрава.

Вирусный конъюнктивит – очень заразное заболевание. Оно может протекать до 4 недель, доставляя человеку неприятные ощущения. Конъюнктивит распространяется воздушно-капельным и контактным путём.

Диагностировать вирусный конъюнктивит несложно. У человека, заразившегося им, резко краснеют глаза, отекают веки. Большой дискомфорт больному начинает доставлять яркий свет, из глаз обильно текут слёзы.

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При конъюнктивите зрение человека теряет остроту, глаза режет, жжёт, они очень быстро устают. Может также повыситься температура.

Чтобы снизить вероятность заражения, врачи рекомендуют рязанцам чаще мыть руки, использовать только свою косметику, трогать глаза чистыми руками. Если же вы всё-таки заразились, пользуйтесь отдельным полотенцем, чтобы не заразить членов семьи. Не стоит также заниматься самолечением.

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