Обновлена география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 6 октября в регионе зарегистрировано 8 тыс 531 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 4439, Касимов – 205, Сасово – 195, Скопин – 227, Рыбное – 216, Михайлов – 89, Ряжск – 240, Спасск – 49, Шацк – 41, Клепики – 37, Кораблино – 52, Новомичуринск – 159.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 74;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 44;

Кадомский район – 6;

Касимовский район – 133;

Клепиковский район – 135;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 38;

Михайловский район – 126;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 51;

Путятинский район – 24;

Рыбновский район – 147;

Ряжский район – 40;

Рязанский район – 393;

Сапожковский район – 13;

Сараевский район – 69;

Сасовский район – 68;

Скопинский район – 148;

Спасский район – 133;

Старожиловский район – 60;

Ухоловский район – 13;

Чучковский район – 35;

Шацкий район – 51;

Шиловский район – 157.