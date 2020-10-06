Обновлена география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 6 октября в регионе зарегистрировано 8 тыс 531 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 4439, Касимов – 205, Сасово – 195, Скопин – 227, Рыбное – 216, Михайлов – 89, Ряжск – 240, Спасск – 49, Шацк – 41, Клепики – 37, Кораблино – 52, Новомичуринск – 159.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 74;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 44;
Кадомский район – 6;
Касимовский район – 133;
Клепиковский район – 135;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 38;
Михайловский район – 126;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 51;
Путятинский район – 24;
Рыбновский район – 147;
Ряжский район – 40;
Рязанский район – 393;
Сапожковский район – 13;
Сараевский район – 69;
Сасовский район – 68;
Скопинский район – 148;
Спасский район – 133;
Старожиловский район – 60;
Ухоловский район – 13;
Чучковский район – 35;
Шацкий район – 51;
Шиловский район – 157.