Более 200 рязанцев с коронавирусом находятся в больницах

Региональная опергруппа обновила информацию о состоянии рязанцев, заболевших коронавирусом. На вечер 4 октября 221 человек с диагнозом COVID-19 находился в больницах.

56 госпитализированных с коронавирусом рязанцев находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние 151 человека оценивают как средней степени тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 14 человек. При этом 7 рязанцев подключили к ИВЛ.

С начала пандемии с коронавирусной инфекцией зарегистрировали 8422 человека (с учётом условно заражённых).