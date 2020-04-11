Медики продолжают работу с жителями Заокского сельского поселения

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В Заокском сельском поселении Рязанской области продолжается  работа по медицинскому обследованию жителей. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

В селе Заокское зарегистрировано 1109 человек, в селе Коростово – 522. Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, за 8 и 9 апреля медработниками проведены подомовые обходы, термометрия проведена 986 жителям. В части домовладений жильцы отсутствовали, по словам соседей – проживают постоянно или временно в Рязани либо других населённых пунктах. По показаниям госпитализировано 8 человек.

В ФАП села Заокское был осуществлён приём 39 человек. Взяты тесты на исследования у тех людей, кто имел непосредственный контакт с заболевшими. У большинства из имеющих диагноз COVID-19 заболевание протекает в легкой форме и не требует госпитализации (на момент осмотра).

В случае изменения состояния человек будет незамедлительно госпитализирован. Все люди с легкой формой заболевания, а также имевшие контакты с заболевшими, остаются на домашнем карантине под контролем врачей.

11 апреля до 12.00 будет завершена  работа по обследованию жителей, медработник после снятия особого режима останется на дежурстве. 

– С точки зрения медицины ситуация в Заокском сельском поселении находится под контролем. Разъяснительная  работа с населением будет продолжена, – отметил Андрей Прилуцкий.

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