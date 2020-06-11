Мать Сергея Захарова привели на похороны сына

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В селе Константиново Рязанской области проходит церемония отпевания погибшего в ДТП с участием артиста Ефремова Сергея Захарова.

На церемонии присутствует мать Захарова. Как известно, женщине долго боялись рассказать о том, что случилось с её сыном. Ранее она перенесла два инфаркта.

Гроб с Захаровом занесли в церковь. Несколько часов назад рядом с ней начали собираться местные жители.

Утром с Сергеем Захаровым простились в ритуальном зале института Склифосовского. Именно там он скончался от полученных во время ДТП травм.