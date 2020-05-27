М5Молл сообщил график работы своих магазинов

В связи с распространением коронавирусной инфекции ряд магазинов временно прекратили свою работу. ТРЦ «М5Молл» сообщил актуальный график работы своих магазинов.
В настоящее время в торговом центре работают:
Банк Авангард с 11.00 до 19.45 (вторник–суббота, перерыв с 15.00 до 15.40),
«Бургер Кинг» с 10.00 до 22.00,
Детская парикмахерская «Воображуля» с 10.00 до 21.00 (по предварительной записи, тел. 522-500, вход №6),
«Детский мир» с 10.00 до 22.00,
«Макадами» с 09.00 до 21.00,
«Иджеван» с 09.00 до 21.00,
Продуктовый гипермаркет «Карусель» с 09.00 до 21.00,
«Катрин Табак» с 10.00 до 20.00,
«Портал-Табак» с 10.00 до 19.00,
«Новая оптика» с 10.00 до 19.00,
Аптека «Ригла» с 10.00 до 22.00 (у гипермаркета «Карусель»),
Зоомагазин «Четыре лапы» с 10.00 до 21.00,
Магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо» с10.00 до 20.00,
DNS с 10.00 до 20.00,
Fix Price с 10.00 до 20.00,
KARI с 10.00 до 18.00,
OBI с 08.00 до 22.00.
Остальные магазины временно закрыты.
Для посетителей в ТРЦ «М5 Молл» открыты входы: №3, № 4 и № 6.
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