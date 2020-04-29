Актриса Любовь Толкалина пережидает пандемию на родине в Рязанской области

Актриса Любовь Толкалина решила переждать пандемию COVID-19 на родине в Рязанской области. На протяжении месяца она регулярно делится в своём Instagram-аккаунте фото и видео из села Савватьма, которое является её родиной.
Первые фотографии из Рязанской области Толкалина опубликовала ещё месяц назад.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Доброе Утро всем. Всем Посвящение благодарности и любви из глубины сердца. Я делюсь своей любовью.. Я посвящаю это доброе утро моим родителям, моей дочери Марии и ее прекрасному другу Никите. моим родным и близким людям братьям и сёстрам, бабушке, Всей моей семье.Моему возлюбленному. Тем кто мне очень близок и дорог. Всем , кто знает меня. Я посвящаю это утро моим друзьям и коллегам. Моим учителям: тем кто меня научил чему-то, дал мне знания, тем кто продолжает меня учить. Моему главному учителю. Я посвящаю это утро тем людям с которыми у меня непростые отношения, тем кто меня непонимает или обижает. Я делюсь с ними своей любовью и энергией просто так. Я посвящаю это утро тем людям, кто сейчас очень нуждаются в помощи: тем кто находится в больницах, Всем врачам нашей страны и планеты Земля во всех ее частях света, во всех странах, во всех городах. Все тем кто сейчас болеет , испытывает боль и страх, тем кто прямо сейчас умирает. 🙏😶Но и тем , кто сейчас рождается, тем женщинам, кто рожает🙏 Мы все под небом , как зерна в колоске. мы — одно. и пусть этот колос будет от слова coloss! ( мощь) Я посвящаю это доброе утро всем животным и всем живым существам. Растениям, деревьям, цветам и травам, которые пробуждаются с новой весной. Я благодарю окружающее меня пространство за это доброе утро. Я выражаю благодарность возможностям, которые даёт мне жизнь: Даже в изоляции- возможность дышать, чувствовать, видеть, действовать, учиться, творить….верить в Бога и в себя. Я посвящаю это доброе утро самой себе и формирую намерение на сегодняшний день — прожить этот день в радости, со спокойным сердцем , смиренно, и радостно-следуя своему предназначению Человека. Это письмо , как почту я отправляю в космос. С новым днем!
Актриса не скучает в самоизоляции и не даёт соскучиться своим подписчикам. Каждый день Любовь находит новые идеи для контента.
Здесь, например, она радует пользователей стихами Бродского.
В этом посте она делится красотами природы Рязанского края.
В Савватьме Толкалина встретила Пасху.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ручник вышивала бабушка. Кулич пекла мама. Яйца соседские красила я и вишней и луком и сухой травой луговой с акрилом. Верба росла сама. Кошка любит эту корзинку. А я желаю вам счастья, милые , добрые, хорошие. и те кто не празднует. Все Люди!!!Со светлым праздником Пасхи! #Пасха2020
А ещё начала практиковаться в мастерстве колокольного звона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Неделя рождения звонарей… на Пасху и во все дни Светлой седмицы дозволяется «звон целодневный». Это единственное время в году, когда звон может быть в неурочное время. «награжден каким-то вечным детством, Той щедростью и зоркостью светил, И вся земля была его наследством, А он ее со всеми разделил» учусь… день первый…
Встретился в её Instagram и уже знакомый её подписчикам кот.
Рассказала Любовь Толкалина и о необычных находках.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram