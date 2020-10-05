Любимов заявил об отказе от вторых смен в школах региона

В понедельник, 5 октября, в Рязанской областной филармонии Николай Любимов поздравил учителей с праздником. Там же глава региона высказался об отмене вторых смен в школах.

Губернатор Рязанской области признал, что в настоящее время на первом месте стоит проблема качества образования. Для этого важно обеспечить комфортные условия для труда и жизни педагогов.

— При поддержке федерального проекта мы планируем современное оснащение школ, строительство новых учебных заведений, чтобы полностью отказаться от вторых смен. Уверен, что это принесет достойный и качественный результат, — заметил глава региона.

Любимов заявил, что в ближайшие три года в рамках нацпроекта в регионе появится три центра, где педагоги смогут получать новые знания и повышать свой уровень подготовки.

— Также мы планируем строительство центр для работы с одаренными детьми. Кроме того, в этом году на базе 42 школ в районах области созданы центры цифрового и гуманитарного образования «Точки роста». В следующем откроется еще 53 таких центра, — заявил губернатор Рязанской области.