Любимов высказался об открытии ТРЦ и детсадов в Рязани

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Губернатор Николай Любимов рассказал в интервью ГТРК «Ока» об отмене ограничений из-за коронавируса в регионе.

Любимов отметил, что решение о введении первого этапа снятия ограничений было выверенным. Ситуация с заболеваемостью COVID-19, пусть и медленно, но улучшается. Из-за этого и стало возможным открыть магазины непродовольственных товаров, разрешить ярмарки, занятия спортом на свежем воздухе.

Глава региона отметил, что все эти решения принимаются с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Чтобы начать второй этап, заболеваемость должна быть 0,5, сейчас она пока 0,8.

Детские сады будут открываться на третьем этапе. Для его введения заболеваемость должна составлять 0,2. Пока в Рязани и области говорить об этом рано.