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Любимов вновь рассказал о выходе на второй этап снятия ограничений

7info
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Во вторник, 16 июня, во время совещания с руководителями подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области учреждений, губернатор Николай Любимов высказался о выходе на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса.

Напомним, ранее глава региона говорил, что начать второй этап в Рязани и области планируется с 18 июня. При этом он подчеркнул, что зависеть всё будет от эпидемической ситуации с COVID-19.

Во время совещания Николай Любимов отметил, что пока ещё на второй этап регион не вышел. В то же время он сообщил, что, если ситуация с коронавирусом будет складываться так, как сейчас, в ближайшие дни можно будет начать второй этап. При разрешении от Роспотребнадзора. 

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