Любимов рассказал, что изменится после включения Рязани в перечень исторических поселений

Друзья, мы все вместе добились этого! Рязань включена в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры региона. Это стало возможным благодаря вашему неравнодушию.

В границу исторического поселения планируется включить территорию, сложившуюся в результате реализации генерального плана 1780 года, а также часть улицы Циолковского и Первомайский проспект.

Новый статус позволяет учитывать и налагать необходимые ограничения, чтобы сохранить застройку, видовую композицию, исторический ландшафт Рязани и в то же время не остановить стройку, реконструкцию.

В предыдущие годы частными застройщиками было выкуплено много старых деревянных и малоэтажных домов, которые расселены и сейчас разрушаются. Необходимо найти решения, которые позволят либо восстанавливать эти дома, если это возможно, либо на их месте возводить строения, которые станут украшением исторического центра Рязани.

Это очень серьезная работа. Необходимо развивать центр города в правильном направлении!