Вторник, 28 июля, 2020
24.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниВласть

Любимов рассказал, что изменится после включения Рязани в перечень исторических поселений

7info

Губернатор Рязанской области Николай Любимов написал на своей странице в соцсети ВКонтакте о том, что изменится после включения Рязани в перечень исторических поселений.

Друзья, мы все вместе добились этого! Рязань включена в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры региона. Это стало возможным благодаря вашему неравнодушию.

В границу исторического поселения планируется включить территорию, сложившуюся в результате реализации генерального плана 1780 года, а также часть улицы Циолковского и Первомайский проспект.

Новый статус позволяет учитывать и налагать необходимые ограничения, чтобы сохранить застройку, видовую композицию, исторический ландшафт Рязани и в то же время не остановить стройку, реконструкцию.

В предыдущие годы частными застройщиками было выкуплено много старых деревянных и малоэтажных домов, которые расселены и сейчас разрушаются. Необходимо найти решения, которые позволят либо восстанавливать эти дома, если это возможно, либо на их месте возводить строения, которые станут украшением исторического центра Рязани.

Это очень серьезная работа. Необходимо развивать центр города в правильном направлении!

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяГК «Зелёный сад» приготовила зрелищный подарок для рязанцев на день города
Следующая статьяЖители Рязанской области смогут бесплатно принять участие в тестировании по выявлению склонностей к бизнесу и оценки уровня компетенций в сфере предпринимательства

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В детских садах Рязани продолжается ремонт пищеблоков

Администрация
Во вторник, 28 июля, глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила детские сады №№112, 125 и 140. Работы по строительству пристроек здесь завершены....
Узнать больше

Жители Рязанской области смогут бесплатно принять участие в тестировании по выявлению склонностей к бизнесу и оценки уровня компетенций в сфере предпринимательства

Мой Бизнес. Рязанская область
Согласно указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на...
Узнать больше

Любимов рассказал, что изменится после включения Рязани в перечень исторических поселений

Власть
Губернатор Рязанской области Николай Любимов написал на своей странице в соцсети ВКонтакте о том, что изменится после включения Рязани в перечень исторических...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Август» приглашает к сотрудничеству рязанских сельхозпроизводителей

Новости Рязани
23-24 июля в Рязанской области на базе СПК «Вышгородский» прошел крупный агрофорум-выставка «День поля 2020». Это одно из наиболее значимых деловых событий...
Узнать больше

Рязанцев вновь предупредили о сильной жаре

Новости Рязани
По прогнозам синоптиков, днём во вторник и среду, 28 и 29 июля, в регионе ожидается жара +30…+32°С.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 27 июля

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор самых важных и интересных, на наш взгляд, событий Рязани, Рязанской области и не только за 27 июля.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День шоколада и пять шоколадных фабрик Рязанской области

Акценты
28 июля отмечается День молочного шоколада. Молочный шоколад был изобретен немецкой компанией Jordan & Timaeus в 1839 году. Сначала он был доступен...
Узнать больше

Шацк – взгляд с орбиты жизни

#КартаКосмосРязань
Побывать внутри спускаемого аппарата космического корабля «Союз», лично пообщаться с заместителем главного конструктора системы «Энергия-Буран» Вячеславом Филиным и увидеть малую родину российского космонавта Александра Баландина удалось космонавту Николаю во время путешествия в Шацкий район Рязанской области.
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в августе

Акценты
Защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО, отмена разрешения на работу для студентов-иностранцев и другие нововведения последнего месяца лета....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+