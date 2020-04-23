Любимов: Пик пандемии не пройден, обстановка в регионе пока ухудшается

Пик пандемии не пройден, обстановка в регионе пока ухудшается. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил губернатор Рязанской области.
Вместе с тем, Николай Любимов назвал ситуацию контролируемой. Он подчеркнул, что сознательное поведение граждан играет важную роль.
Для поддержки людей в Рязанской области будут приняты определённые меры. Губернатор поручил до 1 мая разработать и ввести региональные меры поддержки для потерявших работу. Выплаты необходимо установить по 2 тысячи рублей на каждого члена семьи. На это будет потрачено 500 миллионов рублей из регионального бюджета.
В регионе планируется освободит от уплаты аренды на госимущество предприятия пострадавших от коронавируса отраслей.
К пострадавшим отраслям планируется отнести розничную торговлю непродовольственными товарами.
Общая стоимость поддержки составит 1,5 млрд. рублей прямого финансирования и 3 млрд преференций по налогам.
Организации, которые приняли решение продолжать работу, должны будут заполнить декларацию. Ключевой раздел – обязательство соблюдать требования по санитарной защите.
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