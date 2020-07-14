Вторник, 14 июля, 2020
25 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

«Лёгкий возврат»: рязанцы осваивают новую услугу в отделениях Почты России

7info 2

Почта России вывела на рынок электронной коммерции услугу «Лёгкий возврат», которая позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары в любом почтовом отделении.

Покупатель может вернуть заказ из интернет-магазина, подключённого к услуге «Легкий возврат». Для возврата заказа необходим только трек-номер – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. На порядок сокращено время оформления возврата, которое теперь составляет менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении.

Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки. Для интернет-магазинов услуга позволяет увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых, повысить средний чек, конверсию и частоту покупки, так как снимет основной барьер и нивелирует риски при дистанционном приобретении товара даже в самых дальних уголках страны. Это дает дополнительный импульс к развитию рынка электронной торговли в России, который в среднем растет на 20% в год.

Уже сейчас 69% россиян совершают покупки в интернете – два года назад этот показатель составлял лишь 37,5%. Для интернет-магазинов цена услуги при подключённом тарифе «Посылка. Лёгкий возврат» составит 150 рублей без НДС для отправлений весом до 0,5 кг включительно, 15 рублей за каждые последующие 0,5 кг, что является одним из самых выгодных предложений на рынке.

К услуге «Лёгкий возврат» уже подключено несколько крупнейших федеральных и международных интернет-магазинов – теперь этот продукт доступен всему рынку.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяЭксперты: уровень зарплат в Рязанской области постепенно растет
Следующая статьяВ Рязанской области пропала 73-летняя женщина

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские аграрии передали медикам 1300 продуктовых наборов

Новости Рязани
Рязанские сельхозпроизводители присоединились к призыву губернатора поддержать медработников, борющихся с COVID-19. Аграрии собрали для них 1300 продуктовых наборов. Как отметил заместитель председателя...
Узнать больше

В Рязанской области пропала 73-летняя женщина

Новости Рязани
В Рязанской области пропала 73-летняя Галина Ивановна Крутова. О начале её поисков сообщили волонтёры ПСО «ЛизаАлерт». Женщина живёт в...
Узнать больше

«Лёгкий возврат»: рязанцы осваивают новую услугу в отделениях Почты России

Новости Рязани
Почта России вывела на рынок электронной коммерции услугу «Лёгкий возврат», которая позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары в любом...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 13 июля

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор главных событий Рязани и Рязанской области за 13 июля. В Рязани планируют становить арт-объекты...
Узнать больше

Рязанские выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике

Новости Рязани
В понедельник, 13 июля, в Рязанской области выпускники сдавали ЕГЭ по истории и физике. Историю в 18 пунктах проведения экзамена сдавали 786...
Узнать больше

В Рязани запускают городские фонтаны

Новости Рязани
В понедельник, 13 июля, в Рязани приступили к пуску фонтанов. В настоящее время завершаются технические работы и заполнение чаш. Ранее на фонтаны...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты

Акценты
Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов,...
Узнать больше

Как путешествовать с собакой

Акценты
В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об...
Узнать больше

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+