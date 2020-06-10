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Лишённый прав водитель устроил смертельное ДТП в Шиловском районе

7info
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Во вторник, 9 июня, в 13.15 в Шиловском районе на 114-м километре автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, 27-летний житель Шилова, ехавший за рулём автомобиля «Фольксваген Джетта», не выбрал безопасную скорость и потерял управление. Его машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП погиб 47-летний пассажир. Водителю была оказана медицинская помощь, также у него взяли анализы на наличие алкоголя. Ранее этого мужчину лишили права управления транспортными средствами.

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