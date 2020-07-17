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Лифт вашему дому

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Лифт, больше чем какое-либо другое современное изобретение, сформировал облик современных городов, ведь именно благодаря ему стало возможно многоэтажное и высотное строительство.

Одним из важных условий комфортного проживания жильцов в многоквартирном доме является наличие лифта. Лифтовые системы упрощают жизнь людям, имеющим квартиры на высоких этажах.

Комфортабельность лифта обусловлена рядом характеристик, важнейшие из которых безопасность и внешний вид. А с помощью новейших технологий уровень шума и вибрации значительно снизился, а плавность хода лифтов улучшалась.

Безусловно, визитная карточка любого лифта – его кабина. Вот почему интерьеру подъемника и дизайну его дверей производители уделяют самое пристальное внимание.

Отделка может выполняться различными материалами, в том числе стеклянными панелями, различными породами дерева, ламинированным пластиком или же полированными листами нержавеющей̆ стали.

Напольное покрытие может выполняться из велюра, линолеума, искусственного камня, специальной̆ резины.

Освещение выполняется плафонами различной̆ формы с диодными, галогенными или люминесцентными светильниками.

Кроме того, лифт требует соблюдения повышенных мер безопасности. Прежде всего лифтовое оборудование необходимо защитить от возможного возгорания. Именно поэтому ограждающие конструкции кабины лифтов и их двери изготавливаются только из негорючих и огнестойких материалов.

Безопасным лифт также делают специальные устройства, предотвращающие преждевременное закрывание дверей. Как правило, в них используются инфракрасные датчики входа, позволяющие избежать травматизма даже при большом скоплении народа. Специальное устройство контроля дверей шахты предотвращает движение кабины лифта при несанкционированном открытии шахтной двери. Для защиты кабины от падения используются ловители, которые останавливают лифт при достижении предельной скорости. Также используются амортизаторы, которые позволяют смягчить ударное воздействие. При застревании лифта специальное устройство обеспечивает открытие дверей и блокирует движение кабины,

Чем выше класс дома, тем более внимательно застройщик подходит к выбору лифтового оборудования и не только с точки зрения производителя и технических характеристик, но и с точки зрения его оформления — внутренняя отделка, дизайн, наличие звукового и музыкального сопровождения.

VELLCOM group в своих домах устанавливает современные и безопасные лифты с гармоничным дизайном, позволяющие быстро добраться на нужный̆ этаж, а жизнь собственников сделать еще удобнее и приятнее. В Vellcom Domе на Ленкома лифт отличается тишиной̆ и плавностью хода, а при отключении электроэнергии в доме — лифт довезет пассажиров до ближайшего этажа и откроет двери.

Несмотря на небольшое количество квартир в VELLCOM домах, в каждом подъезде запроектировано по два лифта премиум категории — пассажирский̆ и грузопассажирский̆, которые позволят быстро добраться в подземный паркинг и на этаж с кладовыми. Наличие грузопассажирских лифтов является немаловажным для жильцов. Они в современных домах должны быть скорее нормой, чем исключением, а их отличительной особенность — большая площадь помещения и увеличенный размер дверей.

Лифтовые системы, используемые в наших домах на Московском и Ленкома оснащены электрооборудованием с малым энергопотреблением, а также силовыми электроприводами. Эти лифты дороже обычных, но в результате эксплуатации приносят экономическую выгоду и способствуют сохранению экологии окружающего нас мира.

Мы заботимся о Вас и о нашей природе! За квартирами в VELLCOM group!

Телефон отдела продаж 300- 707!

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