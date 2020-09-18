Личный синоптик, который не ошибется

Как правильно выбрать домашнюю метеостанцию?

Середина сентября. Лето нехотя переходит в осень. Из-за переменчивой погоды утром, отправляясь на работу или учебу, не знаешь, что надевать. Сводки, публикуемые в интернете или оглашаемые по ТВ, далеко не всегда отражают реальную ситуацию за окном. Термометры часто врут и довольно быстро выходят из строя, барометр — штука громоздкая и архаичная и тоже далеко не всегда дает точные указания.

Переносной аналитик

При таком раскладе хочется завести личного синоптика, который бы оперативно и безошибочно рассказал бы о погоде. Пустые мечты? Оптимальный выход давно найден — нужно лишь приобрести домашнюю метеостанцию.

Сейчас такой небольшой, но необходимый для комфорта прибор — вовсе не предмет роскоши. Его можно приобрести практически во всех сетевых супермаркетах бытовой электроники и в интернет- магазинах, торгующих аналогичным списком товаров.

Зарубежные производители метеостанций (а их на российском рынке насчитывается больше десятка) предлагают два типа устройств. В одном случае дисплей и выносной анализатор, определяющий погоду на открытом воздухе, соединены проводом, (такая конструкция встречается все реже и реже) в другом работают дистанционно.

Мобильный датчик работает от аккумулятора или батареек и может передавать данные на несколько десятков метров. В комплект метеостанции входят один-два таких прибора. Если есть необходимость в дополнительных датчиках, их можно приобрести отдельно.

Главней всего погода…. в погребе

Кроме того в дисплей встроен датчик, определяющий температуру и влажность в комнате. У большинства моделей есть и приятные дополнительные опции: часы, будильник, радио,

календарь, в том числе и лунный, что, безусловно, пригодится садоводам и огородникам

— Почти все метеостанции измеряют погоду и влажность в квартире и на улице, — рассказывает Павел Серёгин, консультант одного из сетевых магазинов бытовой техники. Некоторые выполняют еще и функциями барометра, определяя атмосферное давление. Отдельные приборы могут работать сразу с несколькими выносными датчиками, что очень удобно жителям загородных домов с большими огородами, где располагаются теплицы, парники и оранжереи. Выносной анализатор можно разметить также в погребе или гараже. Приборы, относящиеся к высокому ценовому сегменту, фиксируют скорость и направление ветра, количество осадков, время восхода и захода солнца.

Часть изделий снабжены цветным дисплеем, а также звуковым или световым оповещением об изменении параметров. Электронный помощник, готовый в любое время предупредить о скачках температуры, влажности и атмосферного давления — действительно полезный в хозяйстве гаджет.

В зависимости от количества функций и принадлежности к тому или иному бренду стоимость таких многофункциональных устройств в Рязани чаще всего колеблется от 1500 до 6000 рублей.

-Ведущие производители метеостанций — Beurer , Oregon, HAMA, Stadler, Bresser , — поясняет Павел Серёгин. При покупке стоит обратить внимание на надежность выносного датчика, удобство его крепежа, возможность работать в любых погодных условиях. Предпочтительным считается питание от аккумуляторов, которые имеют бОльшую энергоемкость, чем батарейки

Компактный, точный, эффектный

В качестве резюме перечислим главные критерии, по которым можно подобрать удобную и максимально устраивающую вас метеостанцию. Это оптимальная цена за широкий набор функций.

Точный прогноз погоды, как минимум на ближайшие 12 часов.

Компактность прибора.

Наибольшее расстояние для передачи данных с мобильного датчика.

Оперативная реакция на изменение параметров.

Хорошая читаемость дисплея и наличие подсветки.

Эффектный дизайн изделия.

Если соблюсти хотя бы половину этих рекомендаций, метеостанция станет верным помощником для людей, чувствительных к изменениям погоды, садоводов, рыбаков, путешественников, семей с маленькими детьми и всех, нуждающимся в точных данных о температуре воздуха, давлении и влажности.

Виктор Галямин