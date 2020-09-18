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Личный синоптик, который не ошибется

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                  Как правильно выбрать домашнюю метеостанцию?

Середина сентября. Лето нехотя переходит в осень. Из-за переменчивой погоды утром, отправляясь на работу или учебу, не знаешь,  что надевать.  Сводки, публикуемые в интернете или оглашаемые по ТВ, далеко не всегда отражают реальную ситуацию за окном. Термометры часто врут и довольно быстро  выходят из строя, барометр — штука громоздкая и архаичная и тоже далеко не всегда дает точные указания.

                                               Переносной аналитик  

При таком раскладе хочется завести личного синоптика, который бы  оперативно и безошибочно рассказал бы о погоде. Пустые мечты? Оптимальный выход  давно найден — нужно лишь приобрести домашнюю  метеостанцию.

Сейчас такой небольшой, но  необходимый для комфорта прибор — вовсе не предмет роскоши. Его можно приобрести практически во всех сетевых  супермаркетах бытовой электроники и в интернет- магазинах, торгующих аналогичным списком товаров. 

Зарубежные  производители метеостанций (а их на российском рынке насчитывается больше десятка) предлагают два типа устройств. В одном случае дисплей и  выносной анализатор, определяющий погоду на открытом воздухе, соединены проводом, (такая конструкция встречается все реже и реже)   в другом  работают дистанционно.

Мобильный  датчик работает от аккумулятора или батареек и может передавать данные на несколько десятков метров. В комплект метеостанции входят один-два таких прибора.  Если есть необходимость в дополнительных датчиках, их можно приобрести отдельно.   

 

                         Главней всего погода…. в погребе

Кроме того в дисплей встроен датчик, определяющий температуру и влажность в комнате. У большинства моделей есть и приятные дополнительные  опции: часы, будильник, радио,

календарь, в том числе и лунный, что, безусловно, пригодится садоводам и огородникам

— Почти все метеостанции измеряют погоду и влажность в квартире и на улице, — рассказывает Павел Серёгин, консультант одного из сетевых магазинов бытовой техники. Некоторые выполняют еще и функциями барометра, определяя атмосферное давление. Отдельные приборы могут работать сразу с несколькими выносными датчиками, что очень удобно жителям загородных домов с большими огородами, где располагаются теплицы, парники и оранжереи. Выносной анализатор можно разметить также  в погребе или гараже. Приборы, относящиеся к высокому ценовому сегменту, фиксируют  скорость и направление ветра, количество осадков, время восхода и захода солнца. 

Часть изделий снабжены  цветным дисплеем, а также звуковым или световым оповещением  об изменении параметров.  Электронный помощник, готовый в любое время предупредить  о скачках температуры, влажности и атмосферного давления — действительно полезный в хозяйстве гаджет.        

В зависимости от количества функций и  принадлежности к тому или иному бренду стоимость таких многофункциональных устройств в Рязани чаще всего колеблется от 1500 до 6000 рублей. 

-Ведущие производители метеостанций —  Beurer , Oregon, HAMA, Stadler, Bresser , — поясняет Павел Серёгин.  При  покупке стоит обратить внимание на надежность выносного датчика, удобство его крепежа,  возможность работать в любых погодных условиях. Предпочтительным считается питание от аккумуляторов, которые имеют бОльшую энергоемкость, чем батарейки

 

                                Компактный, точный, эффектный 

В качестве резюме перечислим  главные критерии, по которым можно  подобрать   удобную и максимально устраивающую вас метеостанцию. Это оптимальная цена за широкий набор функций.       

Точный прогноз погоды, как минимум на ближайшие 12 часов. 

 Компактность прибора.

 Наибольшее расстояние для передачи данных с мобильного датчика. 

 Оперативная реакция на изменение параметров.

Хорошая читаемость дисплея и наличие подсветки.   

Эффектный дизайн изделия. 

Если соблюсти хотя бы половину этих рекомендаций, метеостанция станет  верным помощником для людей, чувствительных к изменениям погоды,  садоводов, рыбаков, путешественников, семей с маленькими детьми и всех, нуждающимся в точных данных о температуре воздуха, давлении и влажности.  

Виктор Галямин

 

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