Льготный проезд вернут на один из маршрутов Рязани

В связи с ремонтом Астраханского моста в центре Рязани на маршрут №65 вернут льготный проезд. Об этом сообщает официальный сайт рязанской мэрии.

С 12 октября троллейбус №3 временно меняет свой маршрут. Пока будет вестись ремонт, он не будет проезжать через площадь свободы, а, следовательно, им не смогут пользоваться школьники и студенты.

Теперь школьные, студенческие и льготные транспортные карты будут действовать в маршрутках №65. Обслуживать маршрут будут автобусы среднего класса, уточнили в администрации города.