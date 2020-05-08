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Летом на клумбах Рязани распустятся более 400 тысяч цветов

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Рязань украшают цветами ко Дню Победы. Яркие клумбы уже появились на площади Победы, сквере имени В.Ф. Маргелова, у мемориалов в Борках, Карцево, Канищево, улицах Керамзавода и Сережиной горе.

Дирекция благоустройства высаживает бархатцы, герань и фестуку. Всего этим летом будут высажены 400 тысяч саженцев, сообщает сайт администрации.

После высадки цветов специалисты ДБГ ухаживают за клумбами, поливают, удобряют и пропалывают. Городские цветы будут радовать гостей и жителей Рязани до наступления холодов.

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