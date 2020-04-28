Квартиры за миллион стали доступны в Рязани

Рязанцам предложили квартиры в новостройках стоимостью в миллион рублей. Об акции сообщили в пресс-службе «Северной Компании».
«Рязанцы не отказываются от планов решить «квартирный вопрос», не смотря на непростую ситуацию в экономике, и мы готовы их поддержать, предложив доступные квартиры в жилых комплексах «Северной Компании». Льготная ипотека с господдержкой по ставке от 6% и ощутимые скидки при оформлении сделки «онлайн», помогут рязанцам улучшить жилищные условия со значительной выгодой», — говорится в пресс-релизе.
Как заявили в пресс-службе «Северной Компании», спрос на новое жилье остается стабильно высоким, но изменились предпочтения клиентов.
По словам руководителя отдела продаж ООО «Северная Компания» Екатерины Турбиной, наибольшей популярностью пользуются квартиры в новостройках с близким сроком ввода в эксплуатацию, повышенным спросом пользуются квартиры в ЖК «Дом на Полетаева», «Академик», «Паруса-2» и «Метропарк».
Для удобства клиентов, «Северная Компания» начала оформлять сделки по покупке квартир в новостройках «онлайн».Теперь чтобы стать обладателем новой квартиры, достаточно иметь смартфон с камерой и доступом в интернет .
Забронировать понравившуюся квартиру можно на сайте «Северной Компании». Менеджеры «Северной Компании», подберут наиболее подходящую планировку, окажут в дистанционном оформлении сделки и получении ипотеки. Регистрация в Росреестре теперь тоже доступна через интернет. Получить консультацию по покупке квартиры “онлайн”, можно по телефону отдела продаж: 707-000
«Северная Компания» уже имеет успешный опыт крупных онлайн-сделок. Дистанционную покупку квартир от «Северной Компании» уже совершили жители Рязани, Спасска-Рязанского, Скопина, Касимова, Ермиши, Сасова, Москвы и Московской области. При покупке квартиры «онлайн» действуют дополнительные скидки до 450 тысяч рублей.
«Все объекты будут сданы в срок, работы на стройплощадках «Северной Компании» идут по графику», — заявил представитель застройщика.
«Северная Компания», крупный застройщик, входящий в ТОП-100 федерального рейтинга, предлагает квартиры в:
— 3 корпусе ЖК «Северный»;
— 4 корпусе ЖК «Северный»;
— 5 корпусе ЖК «Северный» с индивидуальным отоплением ;
— в жилом комплексе бизнесс-класса «Дом на Полетаева» в Горроще
— втором и третьем корпусе ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе;
— ЖК «Метропарк» на Московском шоссе;
— 6 корпусе ЖК «Юный» в Семчино ;
— 7 корпусе ЖК «Юный»;
— 8 корпусе ЖК «Юный»;
— ЖК «Академик» на Островского.
Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 18.00 , в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30.
Действует дополнительный офис продаж продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 10:00 до 15:30.
Аккаунт «Северной компании» в Instagram. Телефон 707-000
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