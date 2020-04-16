Квартиру в Рязани станет дешевле купить онлайн

-

Рязанцы смогут получить скидку при покупке жилья «онлайн». О преимуществах покупки квартиры через интернет рассказали в пресс-службе «Северной компании», крупного рязанского застройщика.

Как пояснили в пресс-службе застройщика, клиенту достаточно выбрать понравившуюся квартиру на сайте «Северной компании», а всё остальное сделают сотрудники компании.

«Менеджер в режиме онлайн оформит необходимые документы, которые клиенту нужно будет заверить с помощью электронной подписи, либо пришлет к вам курьера с готовым комплектом документов для подписания. Сотрудник «Северной компании» также поможет дистанционно получить одобрение ипотеки и предложит наиболее подходящий вам вариант ипотечного продукта. Мы также помогаем с электронной регистрацией сделки в Росреестре», – говорится в пресс-релизе.

На сайте «Северной компании» представлена вся необходимая информация о строящихся объектах, включая 3д-туры и фотоотчеты о ходе строительства, ведется постоянная трансляция с веб-камер на стройках. Продолжает работать колл-центр, можно оставить заявку на обратный звонок на сайте. Сотрудники компании при необходимости могут подготовить видеопрезентацию из выбранной клиентом квартиры.

«В данный момент, покупка квартиры «онлайн», быстрее, проще и безопаснее привычной сделки. Более того, есть возможность значительно сэкономить. Рязанцы, купившие жилье «онлайн» у «Северной компании» получат скидку до 450 тысяч рублей», – заявил представитель застройщика. Подробнее об акции можно будет узнать по телефону 707-000.

Как подчеркнули в пресс-службе «Северной компании», работы на всех объектах компании будут завершены в срок.

«Несмотря на вирус, строительство объектов продолжается по графику», – говорится в пресс-релизе.

«Северная компания», предлагает квартиры в:

Жилом комплексе «Академик»;

в самом высоком доме Рязани, в жилом комплексе «Паруса» ;

ЖК «Юный»;

Жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе;

ЖК бизнес-класса на берегу пруда «Дом на Полетаева»;

в доме из теплой керамики, с индивидуальным отоплением в ЖК «Северный» и новом монолитно-кирпичном доме рядом с детским садом.

Офис «Северной компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00 и в субботу 10.00 до 15.30.

Аккаунт «Северной компании» в Instagram

Телефон 707-000