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РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают давать разъяснения по разным вопросам. Все мы надеемся, что в ближайшее время детские сады вернутся к привычному режиму работы. И тогда встанет актуальным довольно распространённый вопрос: Кто может забрать ребенка из детского сада?

Ответить на этот вопрос нам поможет старший прокурор апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области Ирина Зимакова.

Согласно требованиям действующего законодательства образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса.

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, несут родители или учреждение, где он находился или должен был находиться.

Родителям следует знать о том, что забирать их ребенка из детского сада могут не только они сами, но и другие люди. Для этого необходимо надлежащим образом оформить документы.

При поступлении ребенка в детский сад один из родителей заключает с руководством данного учреждения договор. В нем он прописывает собственные паспортные данные, а также фамилии, имена, отчества, номера паспортов тех, кто в дальнейшем может забирать ребенка из садика.

По окончании рабочего дня в детском саду воспитатель имеет право передавать ребенка совершеннолетним лицам только заранее оговоренным (внесенным в договор) либо указанным в письменном заявлении родителя (законного представителя).

Воспитатели дошкольного учреждения не имеют права отдавать ребенка кому бы то ни было без наличия на руках соответствующего разрешения (письменного заявления), в том числе бабушкам и дедушкам.

Указанные ограничения установлены в целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предотвращения случаев незаконных действий (похищения, причинения вреда) со стороны третьих лиц, а также родственников ребенка.