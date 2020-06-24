Среда, 24 июня, 2020
22.8 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Кто может забрать ребенка из детского сада?

7info 2
-

РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают давать разъяснения по разным вопросам. Все мы надеемся, что в ближайшее время детские сады вернутся к привычному режиму работы. И тогда встанет актуальным довольно распространённый вопрос: Кто может забрать ребенка из детского сада?

Ответить на этот вопрос нам поможет старший прокурор апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области Ирина Зимакова.

Согласно требованиям действующего законодательства образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса.

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, несут родители или учреждение, где он находился или должен был находиться.

Родителям следует знать о том, что забирать их ребенка из детского сада могут не только они сами, но и другие люди. Для этого необходимо надлежащим образом оформить документы.

При поступлении ребенка в детский сад один из родителей заключает с руководством данного учреждения договор. В нем он прописывает собственные паспортные данные, а также фамилии, имена, отчества, номера паспортов тех, кто в дальнейшем может забирать ребенка из садика.

По окончании рабочего дня в детском саду воспитатель имеет право передавать ребенка совершеннолетним  лицам только заранее оговоренным (внесенным в договор) либо указанным в письменном заявлении родителя (законного представителя).

Воспитатели дошкольного учреждения не имеют права отдавать ребенка кому бы то ни было без наличия на руках соответствующего разрешения (письменного заявления), в том числе бабушкам и дедушкам.

Указанные ограничения установлены в целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предотвращения случаев незаконных действий (похищения, причинения вреда) со стороны третьих лиц, а также родственников ребенка.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские десантники вернулись с парада в Москве

Видео
В среду, 24 июня, в Москве состоялся парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая парад провести не удалось...
Узнать больше

Кто может забрать ребенка из детского сада?

Новости Рязани
РИА "7 новостей" и прокуратура Рязанской области продолжают давать разъяснения по разным вопросам. Все мы надеемся, что в ближайшее время детские сады...
Узнать больше

Какое наказание грозит за оставление ребёнка в опасности

Новости Рязани
РИА "7 новостей" и прокуратура Рязанской области продолжают давать разъяснения по разным вопросам. Сегодня вместе с прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы посмотрели Парад Победы на большом экране

Администрация
24 июня Рязань присоединилась к Всероссийским патриотическим акциям, сообщает пресс-служба горадминистрации. В 10 утра на Площади Победы началась трансляция...
Узнать больше

Вечером в среду в Рязани перекроют движение

Новости Рязани
Вечером 24 июня в центре Рязани перекроют движение. На площади Победы будут встречать курсантов РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова, вернувшихся с парада...
Узнать больше

Жители Рязани сфотографировали двойную радугу

Новости Рязани
Над Рязанью появилась двойная радуга. Об этом РИА "7 новостей" сообщили в paprico.ru. Необычная радуга порадовала своим появлением рязанцев...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов

Акценты
23 июня — Международный олимпийский день. В связи с этим предлагаем вам подборку фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов. К сожалению, в...
Узнать больше

Дог-йога, или Как заниматься спортом вместе с собакой

Акценты
В условиях самоизоляции многие жалуются, что набрали лишний вес и не имели возможности для активных прогулок и занятий спортом. Но сейчас, когда...
Узнать больше

Как похудеть на окрошке

Акценты
Самый известный холодный летний суп и чувство голода утолит, и от лишних килограммов избавит. Каким ингредиентам отдавать предпочтение тем, кто следит за...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+