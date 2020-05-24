Ксения Собчак собрала деньги для семьи жертвы елатомского стрелка

Ксения Собчак собрала деньги для вдовы Максима Ухова и его 3-летней дочери. Об этом она сообщила у себя в инстаграме.
Максим Ухов был убит елатомским стрелком Антоном Фрнчиковым. У мужчины остались жена Настя и дочь. У женщины возникли серьёзные финансовые проблемы – ей необходимо оплачивать ипотеку. Собчак написала, что ежемесячный платёж составляет 15 тысяч рублей. Анастасия после смерти супруга находится в подавленном состоянии. Собчак попросила своих подписчиков помочь ей материально.
Через несколько часов после первого поста Ксения написала, что для семьи из Елатьмы собрали 930 тысяч рублей.
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