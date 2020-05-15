Коронавирусом заболели 2123 рязанца

Оперативная группа правительства региона обновила информацию о распространении коронавируса. По состоянию на 16 часов 15 мая в Рязанской области зарегистрировано 2123 случая заболевания COVID-19.
Положительный результат дал ещё 91 тест. Теперь они направлены на проверку в лабораторию Роспотребнадзора.
Оперативной группе с начала пандемии известно о 7778 гражданах, которые могут быть заражены коронавирусом. Они либо вернулись из-за границы, либо контактировали с больными и подозрительными на заболевание. Сейчас под контролем медиков находится 2580 человек. 5198 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.
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