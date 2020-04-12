Коронавирус в Рязанской области подтверждён у семи детей

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом. Напомним, сегодня появилась информация о том, что COVID-19 подтверждён ещё у 16 человек.

В статистике от правительства региона есть две группы – люди с подтверждённым диагнозом и условно заражённые, анализы которых направили для уточнения в Москву.

В обеих группах много молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет – 33 и 21 человек соответственно. В общей сложности, на эту возрастную категорию приходится 54 случая.

Среди заболевших семеро детей. Их возраст: 2, 8, 11, 12, 16 лет, двое 13-летних. Условно заражённых детей 6. Их возраст – 4, 9, 12, 13, 14 и 15 лет.

Один из заболевших старше 80 лет, ещё двое сейчас ждут подтверждения анализов.

В возрасте от 46 до 64 лет 26 заболевших и 13 условно заражённых. В возрасте от 65 до 80 лет – 4 и 7 соответственно.