Коронавирус в Рязанской области подтверждён у семи детей

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом. Напомним, сегодня появилась информация о том, что COVID-19 подтверждён ещё у 16 человек. 

В статистике от правительства региона есть две группы – люди с подтверждённым диагнозом и условно заражённые, анализы которых направили для уточнения в Москву.

В обеих группах много молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет – 33 и 21 человек соответственно. В общей сложности, на эту возрастную категорию приходится 54 случая. 

Среди заболевших семеро детей. Их возраст: 2, 8, 11, 12, 16 лет,  двое 13-летних. Условно заражённых детей 6. Их возраст – 4, 9, 12, 13, 14 и 15 лет. 

Один из заболевших старше 80 лет, ещё двое сейчас ждут подтверждения анализов.

В возрасте от 46 до 64 лет 26 заболевших и 13 условно заражённых. В возрасте от 65 до 80 лет – 4 и 7 соответственно.

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