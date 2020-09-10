Кораблинский Дом детского творчества переедет в новое здание

В среду, 9 сентября, депутат Госдумы Елена Митина посетила Кораблинский район и осмотрела здание, в которое после капитального ремонта переедет Дом детского творчества.

Глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова рассказала, что в настоящее время учреждение дополнительного образования располагается в старом здании барачного типа. Сейчас идут ремонтные работы в двухэтажном здании, в котором раньше располагалось ателье. На эти цели из резервного фонда губернатора Рязанской области было выделено 9 млн. руб.

В здании будут оборудованы кабинеты для декоративно-прикладного творчества, занятий шашками и шахматами. В спортивном зале продолжаться занятия по боксу и пауэрлифтингу. Актовый зал сделают многофункциональным – здесь будут проходить не только концерты, но и занятия по хореографии, а также выставки. Кроме этого, в Доме детского творчества начнутся занятия по робототехнике и техническому моделированию.

– Перед учреждениями дополнительного образования стоят не менее серьезные задачи, чем перед школами. После учебы у детей должна быть возможность развивать свои таланты и умения во время занятий в различных кружках и секциях. И мы должны создать для этого все необходимые условия, – подчеркнула Елена Митина.