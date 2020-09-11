Константиновский сельский дом культуры стал участником проекта «Культура малой Родины»

В четверг, 10 сентября, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина и глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов посетили Константиновский сельский дом культуры, расположенный в селе Кузьминское.

Здесь в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» были проведены ремонтные работы внутренних помещений, на которые из бюджетов всех уровней были выделены средства в размере 6,9 млн. руб.

В Доме культуры установлены современные двери и окна, произведена полная замена систем отопления и освещения, установлены натяжные потолки, отделаны стены, отремонтированы полы. Фойе украсила фотозона с портретом Сергея Есенина.

– Это не первое учреждение культуры Рыбновского района, ставшее участником проекта «Культура малой Родины». Отмечу, что во всех зданиях был сделан качественный ремонт, – подчеркнула Елена Митина. – Не стал исключением и Константиновский СДК. Несмотря на то, что во время торгов первоначальная сумма контракта была существенно снижена, к качеству выполненных работ претензий нет. Хочется выразить благодарность администрации района за ответственный и творческий подход к ремонту Дома культуры.

В качестве подарка парламентарий вручила директору СДК принтер.