Компания «Мармакс» сделает подарок владельцам квартир с террасами

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Компания «Мармакс» сделает подарок всем владельцам квартир с террасами в Парковом квартале «Голландия».

«Мы знаем, как приятно чувствовать заботу о своем комфорте после покупки квартиры, поэтому наша команда готова удивлять. При покупке квартиры с террасой мы обустроим вашу террасу стильной ротанговой мебелью», — рассказали представители компании.

Ротанг относится к экологическим материалам, он совершенно безопасен и устойчив к любым погодным условиям. Личная лаунж-зона с видом на двор-парк будет отличным дополнением к покупке.

Строительство Паркового квартала «Голландия» завершится во 2 квартале 2021 года.

«Проект отличается благоустройством двор-парка более 1 га с различными зонами отдыха для жителей разных возрастов. Каждая квартира будет сдаваться с предчистовой отделкой, с качественными железными дверями и панорамными окнами. В жилом комплексе осталось 7 квартир с террасами», — отметили в пресс-центре.

Девелопер также поделился, что сейчас уже идет работы по благоустройству территории перед комплексом, а в скором времени начнутся работы обустройству к внутренней дворовой территории.

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