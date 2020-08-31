Коллективу лицея №52 представили нового директора

Новым директором лицея №52 стала Елена Гаврюнина. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.
Нового руководителя педагогическому коллективу представили заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина и начальник управления образования и молодёжной политики Дмитрий Донсков.
Гаврюнина – выпускница МГУ имени Ломоносова по специальности «Филология». Кроме того, она изучала «Финансы и кредит» в Институте управления и экономики. Общий педагогический стаж Елены Викторовны превышает 20 лет.
Надежда Штевнина выразила уверенность, что с новым директором коллектив лицея добьётся больших результатов. Она отметила, что Гаврюнина – очень добрый, чуткий и неравнодушный человек. Кроме того, она – настоящий профессионал.