Вторник, 8 сентября, 2020
17.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

Коллега мастурбировавшего учителя рассказал свою версию случившегося

7info

Коллега учителя кораблинской школы, мастурбировавшего на уроке, считает, что инцидент был подстроен, а школьница сама спровоцировала педагога. Об этом он заявил Life.

Напомним, ранее появилась информация о том, что учитель английского языка и истории ключанской школы мастурбировал во время урока. В это время в классе он находился вместе с 13-летней девочкой, которая сняла происходящее на телефон. 

По словам собеседника Life, школьницу подставили, а произошедшее не более чем инсценировка. 

– Банда у нас тут в селе есть такая, которой чем хуже, тем лучше. Они делают всё, чтобы в школе и в селе было хуже, – приводит СМИ слова педагога. 

Реклама

Мужчина рассказал, что попавший на видео учитель служил в армии, и вообще – он «мужик хороший». Он заявил журналистам, что девочке из неблагополучной семьи специально купили телефон, чтобы она записала видео. Она выглядит взросло и имеет пышные формы. Сейчас школьницу на 4 дня увезли в Мордовию. 

Известно, что попавшийся за непристойным занятием мужчина приехал в село пару лет назад из Рязани, он женат.

Один из учеников областной школы также подтвердил Лайфу, что преподаватель был хорошим и ничего плохого за ним не наблюдалось.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Коллега мастурбировавшего учителя рассказал свою версию случившегося

Новости Рязани
Напомним, ранее появилась информация о том, что учитель английского языка и истории ключанской школы мастурбировал во время урока.
Узнать больше

На улице Новосёлов маршрутка сбила пешехода – соцсети

Новости Рязани
Вечером в понедельник, 7 сентября, на улице Новосёлов в Рязани сбили пешехода. Информация о ДТП появилась в группе Новости Рязани ВКонтакте.
Узнать больше

Увеличилось число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом

Новости Рязани
В тяжёлом состоянии находятся 13 человек, 6 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Эти цифры с воскресенья не изменились.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани завершают благоустройство Комсомольского парка

Администрация
Напомним, Комсомольский парк в качестве объекта благоустройства выбрали сами жители Рязани во время голосования осенью 2019 года.
Узнать больше

Пёс-потеряшка ищет новых хозяев и дом

Новости Рязани
В Рыбновском районе местные жители обнаружили пса-потеряшку. Об этом они сообщили в редакцию РИА «7 новостей».
Узнать больше

Лучшие рыбатлонисты сезона определились в очень красивом месте Рязанской области

Новости Рязани
5 сентября рыбатлон впервые в истории прошел в Спасском районе Рязанской области в селе Кирицы напротив красивейшей Усадьбы Фон Дервиза. На Кубке...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

«Новые люди» вошли в пятерку лидеров на выборах в Рязанскую областную Думу

Акценты
Считанные дни остаются до выборов в Рязанскую областную Думу. Проголосовать жители региона смогут 13 сентября. Основатель партии «Новые Люди» Алексей Нечаев накануне...
Узнать больше

Люди – в приоритете. «Единая Россия» задаёт новый вектор развития Рязанской области

Акценты
13 сентября состоятся выборы в Рязанскую областную Думу. Накануне голосования, 2 сентября, региональное отделение партии «Единая Россия» на 32-й конференции приняло предвыборную...
Узнать больше

Как распознать хороший мед на ярмарке и в магазине?

Акценты
Сегодня ассортимент меда своим многообразием не радует покупателей, а вызывает у них недоумение. Ведь одно дело – традиционная сортировка по медоносным растениям...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+