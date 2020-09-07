Коллега мастурбировавшего учителя рассказал свою версию случившегося

Коллега учителя кораблинской школы, мастурбировавшего на уроке, считает, что инцидент был подстроен, а школьница сама спровоцировала педагога. Об этом он заявил Life.

Напомним, ранее появилась информация о том, что учитель английского языка и истории ключанской школы мастурбировал во время урока. В это время в классе он находился вместе с 13-летней девочкой, которая сняла происходящее на телефон.

По словам собеседника Life, школьницу подставили, а произошедшее не более чем инсценировка.

– Банда у нас тут в селе есть такая, которой чем хуже, тем лучше. Они делают всё, чтобы в школе и в селе было хуже, – приводит СМИ слова педагога.

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Мужчина рассказал, что попавший на видео учитель служил в армии, и вообще – он «мужик хороший». Он заявил журналистам, что девочке из неблагополучной семьи специально купили телефон, чтобы она записала видео. Она выглядит взросло и имеет пышные формы. Сейчас школьницу на 4 дня увезли в Мордовию.

Известно, что попавшийся за непристойным занятием мужчина приехал в село пару лет назад из Рязани, он женат.

Один из учеников областной школы также подтвердил Лайфу, что преподаватель был хорошим и ничего плохого за ним не наблюдалось.