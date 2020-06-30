Клиенты МФО могут уйти на кредитные каникулы

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Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) наравне с клиентами банков могут воспользоваться правом на кредитные каникулы. Для того, чтобы отложить платежи по займам на срок до полугода, им необходимо доказать, что их ежемесячный доход упал более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, а заём должен быть оформлен до 3 апреля 2020 года. Сумма займа не может превышать 250 тысяч рублей, причем в расчет принимается не текущая задолженность, а изначальная сумма.

«Кредиторы не вправе отказывать в предоставлении льготного периода по заявлению заемщика, если оно соответствует всем условиям и требованиям, установленным законом. И данная услуга должна предоставляться бесплатно, без взимания каких-либо комиссий», — напоминает заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Никоноров.

По состоянию на 19.06.2020 года на территории Рязанской области зарегистрировано 6 микрофинансовых организаций,4 в областном центре и 2 – в Сасове. За прошлый год объём займов, выданных МФО, составил 423,1 миллиона рублей. Заключено 1924 договора.

Ранее были приняты меры, направленные на защиту интересов клиентов микрофинансовых организаций. Все банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) по займам выше 10 тыс. руб. с 1 октября 2019 года. С 1 ноября 2020 МФО не могут выдавать потребительские займы под залог жилья. При этом у граждан остаётся возможность получить потребительский заём под залог нежилой недвижимости, например, гаража или склада. А с 1 января 2020 года вступили в силу новые ограничения по кредитам и займам, взятым на срок не более 1 года. С этой даты задолженность не может превышать сам долг более чем в полтора раза. Под ограничение попадают не только начисленные проценты, но и штрафы, пени, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату.