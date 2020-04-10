Кассовые работники могут дистанционно повысить знания

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Кассовые работники торговых сетей могут пройти программы обучения и тестирования «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России». Цель курсов – повышение уровня знаний тех, кто часто взаимодействует с денежными средствам. Это позволит снизить риск попадания неплатежеспособных и поддельных банкнот и монет в наличное денежное обращение через сферу торговли. Только в 2019 году в Рязанской области было выявлено 310 фальшивых денежных знаков Банка России.

Для обучения не нужно посещать очные занятия, достаточно зайти на сайт Университета Банка России и подключиться к программе обучения кассиров. На первом этапе слушатель самостоятельно изучает учебные материалы о внешнем оформлении и защитных элементах банкнот, способах их проверки, а также о признаках платежеспособности. Затем необходимо пройти дистанционное тестирование. При успешном завершении курса кассир получит именной сертификат и специальный отличительный знак, который сможет разместить на своем рабочем месте. Обучение бесплатное.