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Новости РязаниКультура

Касимовский театр стал победителем всероссийского фестиваля

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Народный театр «Аспект» Дворца культуры города Касимов стал победителем всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов «Культура – это мы!».

Участие в конкурсе-фестивале приняли 255 коллективов из 85 регионов страны. Из-за пандемии коронавируса отборочные этапы конкурса прошли заочно. Жюри определило 20 коллективов-лауреатов – обладателей грантов национального проекта «Культура», среди которых и театр «Аспект».

Лауреаты получат гранты в размере двух миллионов рублей и смогут укрепить материальную базу, приобрести костюмы, аппаратуру, поставить новые концертные номера, организовать гастроли. Полученные средства победители должны реализовать до 1 ноября. Касимовцы планируют приобрести сценические костюмы, световое оборудование и декорации в малый зал ДК, а также оборудование для съемок и рекламную продукцию.

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