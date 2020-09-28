Касимовские школьники убрали полтонны мусора

Ученики сельских школ Касимовского района присоединились к Всероссийской акции «Эко-дежурный по стране», которая проходила с 17 по 27 сентября. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Активисты Российского движения школьников Торбаевской школы убирали территорию около своего учреждения. Ребята из сел Подлипки и Кольдюки навели порядок на поселковой детской площадке. В общей сложности активисты набрали около 60 килограммов мусора, опилили 15 каштанов, убрали 8 детских площадок. Всего в акции участвовали 30 человек.

Члены отряда «Красная гвоздика» Гусевской школы убирали поселковый парк. Парк усадьбы Баташевых – любимое место отдыха жителей и гостей Гусь-Железного. Школьники собрали 430 килограммов мусора.

27 сентября ребята отправились в лес, где располагается памятник природы «Ключевая яма». Ребята убирали валежник в 44-м квартале Бельковского лестничества, а потом решили отдохнуть на поляне.

– Мы увидели неприятную картину – груда мусора, сломанный стол и лавки, которые смастерили вместе с детьми для отдыха, – пишет на своей странице в соцсетях педагог школы Марина Пристромская. – В «Ключевую яму» мы с учениками регулярно ходим в поход, обустроили это место и для себя, и для других. Обидно, что взрослые превращают его в помойку. Люди, задумайтесь о том, что вы оставляете после себя!