Касимовские активисты предлагают альтернативный проект реконструкции городского сквера

В Касимове продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». Ранее в рамках этой программы был отремонтирован Рязанский спуск – обустроен тротуар со ступенями и смотровая площадка, установлены лавочки и освещение. В настоящее время дан старт реконструкции сквера имени Пушкина в центре города.

Напомним, в качестве объектов для благоустройства Рязанский спуск и сквер имени Пушкина выбрали сами жители. Однако начавшееся с вырубки декоративных кустарников обновление сквера вызвало неоднозначную реакцию со стороны местных жителей. Проектом реконструкции заинтересовались и представители автономной некоммерческой организации «Время провинции» (официальное сообщество активистов города Касимова). Они также выступили против ликвидации зеленых насаждений по периметру сквера и планируемой установки высокой металлической ограды.

Каким именно должен быть парк, активисты обсудили с горожанами во время прошедшей в начале сентября встречи в самом сквере имени Пушкина. Люди, в частности, высказались за восстановление живой зеленой изгороди, создание спортивного уголка, детской игровой площадки, летнего кинозала, зоны, где можно будет обмениваться книгами, а также площадки для скейтеров (на сегодняшний день в городе им негде кататься).

По итогам встречи была образована рабочая группа, которая, проанализировав собранные предложения, отберет наиболее реалистичные и разумные, после чего перенесет их на бумагу. Затем «народные» коррективы в план реконструкции сквера будут переданы в управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации города. Активисты надеются, что мнение жителей Касимова будет учтено при принятии окончательного решения, какой быть общественной территории в центре города.

Добавим, что в свою очередь администрация Касимова в официальном сообществе в соцсети «Вконтакте» разместила опрос по функциональному наполнению обновленного пушкинского сквера. В пояснении к опросу сказано, что «те элементы, за которые жители проголосуют, будут рассмотрены для включения в концепцию благоустройства сквера». Сегодня стало известно, что администрация города вышла на диалог с общественниками.

Фото: группа АНО «Время провинции» в соцсети ВК