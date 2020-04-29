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«Капитал — Строитель Жилья!» вошёл в число системообразующих предприятий Российской экономики

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Застройщики, признанные системообразующими предприятиями, имеют право на налоговые и прочие льготы от государства. Для таких застройщиков вводится мораторий на банкротство и другие меры поддержки в условиях кризиса и пандемии.

Об этом заявил министр строительства и жилищно-комунального хозяйства России Владимир Якушев.

В Рязанской области в перечень таких застройщиков вошёл «Капитал — Строитель Жилья!».

Источник: Минстрой РФ

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