«Капитал — Строитель Жилья!» признан системообразующим предприятием Российской экономики

Рязанский застройщик «Капитал — Строитель Жилья!» включён в перечень системообразующих предприятий Российской экономики.
По словам Владимира Якушева, (министр строительства и ЖКХ РФ) застройщики, попавшие в перечень системообразующих предприятий, смогут в первоочередном порядке рассчитывать на налоговые и прочие преференции от государства.
Кроме того отмечалось, что для таких застройщиков вводится мораторий на банкротство и другие меры поддержки в условиях кризиса и пандемии.
Источник: Минстрой России
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