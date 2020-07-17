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Новости РязаниОбществоПрокуратура поясняет

Какую ответственность несёт несовершеннолетний велосипедист, спровоцировавший ДТП

7info 2

РИА «7 новостей» и Прокуратура Рязанской области продолжают отвечать на вопросы рязанцев в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

В редакцию поступило следующее обращение:

«Мой сын, катаясь на велосипеде, выехал на дорогу и спровоцировал ДТП, в котором был причинен вред транспортному средству. И теперь страховая компания обратилась в суд, чтобы взыскать с нашей семьи в порядке компенсации ту сумму, которую она выплатила владельцу авто по КАСКО? Законно ли это?»

Разбираемся в ситуации вместе со старшим помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяной Волковой.

Велосипедисты наравне с водителями автомобилей, иных транспортных средств, а также пешеходами являются участниками дорожного движения и должны руководствоваться при передвижении на велосипеде по дорогам общего пользования требованиями ПДД.

Так, в частности, велосипедист в соответствии с п. 8.3 ПДД РФ при выезде на дорогу с прилегающей территории должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу ст. 1074 ГК РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

В соответствии с ч. 1 ст. 965 ГК РФ к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Таким образом, страховая компания вправе обратиться к родителям с соответствующим требованиям. Решение же по делу с учетом всех представленных сторонами доказательств будет принимать суд.

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