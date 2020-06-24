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Какое наказание грозит за оставление ребёнка в опасности

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РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают давать разъяснения по разным вопросам. Сегодня вместе с прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры области Вадимом Аладышевым мы расскажем о том, какая ответственность предусмотрена за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии.

 Статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан позаботиться о нем либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние.

Вопрос о привлечении к ответственности по данной статье может быть рассмотрен в том числе в случаях травматизма и несчастных случаев с несовершеннолетними (например, при падении детей из окон многоэтажных домов).

Родителям необходимо более бдительно следить за детьми и помнить, что соблюдение мер предосторожности поможет сохранить жизнь и здоровье детей.

Помните, что открытые окна в квартирах и натянутые на них противомоскитные сетки лишь создают иллюзию безопасности.

Недостаток контроля взрослых за поведением детей, рассеянность родных и близких, забывающих закрыть окна, и отсутствие на них блокираторов или оконных ручек-замков, расстановка мебели, дающая возможность несовершеннолетним самостоятельно забираться на подоконники, может привести к серьезной трагедии, в том числе гибели малолетних.

Будьте внимательны.

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